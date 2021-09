Milan Lazio, i biancocelesti lanciano la sfida: «Stiamo tornando» – VIDEO

Milan Lazio è alle porte, il club biancoceleste pubblica un video social per caricare i tifosi, ecco di che si tratta

La sfida è lanciata. Domenica alle ore 18:00 Milan e Lazio si affronteranno nella terza giornata di campionato. Entrambe sono a punteggio pieno ed entrambe vogliono proseguire al meglio in proprio cammino in Serie A, vincendo quello che di fatto è il primo scontro diretto della stagione.

In tal senso il club biancoceleste ha pubblicato un video sul proprio account ufficiale Twitter in cui mostra una serie di 37 passaggi che hanno condotto prima al tiro e poi al gol Luis Alberto contro lo Spezia per la rete del definitivo 6-1. In allegato il commento: «Inizia la settimana di Milan Lazio, stiamo tornando». I rossoneri sono avvvisati.