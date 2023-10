Milan-Lazio, sanzione per i biancocelesti: la decisione del Giudice Sportivo. Il comunicato

La Lega Serie A comunica le decisioni del Giudice Sportivo, ecco la sanzione che riguarda la Lazio.

COMUNICATO – Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al

13° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel settore occupato dai

sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29,

comma 1 lett. b) CGS. Inoltre in casa Lazio, impegnata sabato pomeriggio a San Siro contro il Milan, sono state confermate due ammonizioni dirette a Alessio Romagnoli e Adam Marusic. Per entrambi si stratta del primo cartellino giallo rimediato “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario“.