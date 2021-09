Milan Lazio, Pioli può contare su Kessie ed Ibrahimovic

Si avvicina la gara di San Siro tra Milan e Lazio, Pioli recupera Kessie ed Ibrahimovic, entrambi presenti ieri in allenamento

Con Ibrahimovic e Kessie l’attacco e il centrocampo rossonero torna al completo in vista di Milan Lazio. L’allenamento di ieri pomeriggio ha dato ulteriori conferme: entrambi si sono allenati in gruppo. In mezzo Franck ci sarà, e molto probabilmente dal primo minuto.

Medesimo discorso per il gigante svedese, anche se non ancora al 100%. Lo riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.