Milan Lazio, le pagelle di Zaccagni: il capitano festeggia le 150 presenze con il decimo gol stagionale

Milan Lazio, le pagelle di Zaccagni: ecco i voti dei maggiori quotidiani sportivi per il capitano biancoceleste

Tante storie dentro al gol di Zaccagni, che apre la vittoria della Lazio contro il Milan: presenza numero 150 in biancoceleste per il capitano, che segna così il suo decimo gol stagionale. Il tutto sotto gli occhi del ct Spalletti che non lo ha più convocato dopo gli Europei. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Il gol che sblocca la gara è da attaccante vero: tempismo perfetto. Sfiora la doppietta in due occasioni. Affonda quando può e organizza sempre la manovra».

CORRIERE DELLO SPORT 8 – «Brucia il troppo tenero Jimenez per il tap-in che vale il vantaggio biancoceleste. Misura i movimenti a seconda delle avanzate di Nuno. Sempre lucido nelle scelte».

TUTTOSPORT 7 – «Bagna la presenza numero 150 in biancoceleste con un gol a San Siro, nel recupero del primo tempo va anche vicino al raddoppio, così come al 9’ st».

CORRIERE DELLA SERA 7.5 – «Festeggia le 150 gare con la Lazio segnando un gol sotto la Sud. Due volte manca di un soffio il raddoppio».