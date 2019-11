Stefano Pioli non terrà alcuna conferenza stampa

La vittoria di ieri sera del Milan contro la Spal non ha spazzato via completamente le polemiche che, in un momento di difficoltà, non hanno risparmiato la squadra di Stefano Pioli. L’allenatore parmigiano, che domenica sera avrà di fronte sé la Lazio, sua ex squadra, non interverrà in conferenza stampa, bensì rilascerà solamente alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del Milan. Il tutto è riportato sul sito web del club rossonero.