Milan-Lazio, i precedenti con l’arbitro Rapuano. Ecco quando il direttore di gara ha incontrato i biancocelesti

Sabato 6 maggio la Lazio affronterà a San Siro il Milan di Pioli. A dirigere il match sarà l’arbitro Antonio Capuano. Ecco quando il direttore di gara ha già incontrato i capitolini:

Il fischietto emiliano ha diretto la Lazio in tre occasioni, tutte terminate con la vittoria dei biancocelesti. L’ultima risale alla gara contro il Sassuolo dello scorso aprile (2-1). Andando ancora più indietro nel tempo, Rapuano venne designato anche per Lazio – Salernitana del novembre 2021 (3-0 all’Olimpico), e per Lazio – Crotone di marzo 2021. In quel caso la formazione di casa s’impose 3-2 grazie alle reti di Milinkovic, Luis Alberto e Felipe Caicedo.