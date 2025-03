Milan-Lazio, le formazioni ufficiali: c'è Mandas tra i pali

Condividi via email

Sono state annunciate da poco le formazioni ufficiali di Milan e Lazio, pronte a sfidarsi nel big match di San Siro tra pochi istanti

Tra pochi minuti prenderà il via il big match di San Siro tra Milan e Lazio, con le due squadre che sono alla ricerca di punti fondamentali per gli obiettivi di classifica. Sciolto il dubbio tra i pali per i biancocelesti, con Mandas che giocherà ancora una volta al posto di Provedel. Ecco di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Gabbia, Pavlovic, Theo; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. All: Conceicao.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gigot, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. All: Baroni.