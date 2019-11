Milan-Lazio, Biglia non al meglio: Bennacer vince il ballottaggio

In vista di Milan-Lazio, Lucas Biglia non è a meglio: Ismael Bennacer avrebbe vinto il ballottaggio con l’argentino

Manca solamente qualche ora al fischio d’inizio di Milan-Lazio. Stefano Pioli ha dovuto già fare i conti con le assenze di Suso e Musacchio, non inseriti nell’elenco dei convocati del match. Tra i rossoneri, però, c’è un altro giocatore che sembra non essere al top della condizione. Si tratta di Lucas Biglia. Secondo quanto riporta gazzetta.it, l’argentino non giocherà ed al suo posto agirà Ismael Bennacer, più in forma rispetto all’ex capitano biancoceleste.