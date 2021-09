Che errore per Chiffi! L’arbitro non rivede l’azione e grazia Bakayoko – evitandogli il rosso – dopo la brusca entrata su Acerbi

Un esordio da dimenticare. Bakayoko torna in campo a San Siro ma il suo (ri)esordio non va come previsto. Al 61′ prende il posto di Kessiè, che tornava dall’infortunio. Due minuti e rischia subito di farsi espellere intervendendo male su Acerbi, calpestando la caviglia del biancoceleste. Il Var e Chiffi ritengono giusto limitarsi al giallo, ma resta il dubbio sulla decisione.

Poco dopo il francese esce per infortunio. Insomma non proprio il migliore degli esordi.