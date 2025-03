Verso Milan-Lazio, spunta un aneddoto su Conceicao: l’accaduto

In queste ultime ore sta circolando un aneddoto riguardante l’allenatore del Milan Sergio Conceicao, a poche ore dalla sfida contro la Lazio

E’ tutto pronto per il big match di San Siro in programma domani tra Milan e Lazio, con i rossoneri che stanno vivendo un momento delicatissimo in queste ultime ore. La panchina della squadra lombarda è infatti in bilico, con la posizione di Conceicao sempre più a rischio e con il nome di Tassotti che spunta all’orizzonte.

Società che sembra aver preso le distanze dall’allenatore portoghese e stando a come riportato anche da Repubblica, Conceicao nella giornata di ieri è rimasto fino a sera a guardare i video della Lazio, con la dirigenza che lo ha lasciato praticamente da solo, così come hanno scelto di non rilasciare dichiarazioni dopo la sconfitta di Bologna.