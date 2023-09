Milan, la decisione di Pioli su Maignan in vista della Lazio. Ecco la scelta del tecnico rossonero

In settimana Pioli ha visto il rientro in gruppo di Mike Maignan. Infortunatosi nel corso della partita di Champions League contro il Newcastle. Nonostante ora sia a disposizione, però, Pioli ha deciso di lasciarlo a casa in vista della partita di questa sera contro il Cagliari. Dovrebbe trattarsi di una scelta precauzionale, soprattutto in vista della partita contro la Lazio. Come riporta TMW.