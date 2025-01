Milan, Conceicao: «Possiamo solo lavorare: le parole non contano niente. In questi grandi club contano i risultati»

Le parole del nuovo tecnico del Milan, Sergio Conceicao, in vista della sua prima sfida nella Super Coppa italiana

L’ex Lazio, Sergio Conceicao è pronto al suo esordio sulla panchina del Milan per la semifinali di Supercoppa italiana. Intervenuto nella conferenza stampa della vigilia il tecnico si è così espresso.

PAROLE– «Possiamo solo lavorare: le parole non contano niente, in questi grandi club contano i risultati. E il risultato che cerchiamo è vincere domani. Stiamo preparando la partita per essere incisivi, senza avere troppe informazioni nella testa, per cercare di vincere. Non sono per niente emozionato, sono raffreddato e ho un po’ di febbre. A casa sono il padre di Francisco, domani sarà un avversario. Lui la pensa allo stesso modo. Nessuna emozione, lo voglio battere »