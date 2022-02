ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Allo stadio San Siro, il match valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2021/2022 tra Milan e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “San Siro”, Milan e Lazio si affrontano nel match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2021-2022.

Sintesi Milan Lazio 1-0 MOVIOLA

1′ Si parte – Sozza dà il via: si parte a San Siro!

3′ Calcio di punizione Milan – Duro intervento di Felipe Anderson ai danni di Theo Hernandez che regala così un pallone interessante ai rossoneri

4′ Incursione Immobile – Felipe Anderson lancia Ciro in profondità, ma spara alto verso la curva

11′ Squillo Milan – Avanza Messias sulla corsia di destra, scarica all’indietro e trova Kessié che prova la conclusione con una botta sicura. Para tutto Reina che fa sua la palla

24′ GOL MILAN – R. Leao – servito in verticale da Romagnoli – brucia in velocità la difesa della Lazio e con una rasoiata in diagonale batte Reina

Milan Lazio 1-0: risultato e tabellino

MARCATORI: 24′ R. Leao;

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Tatarusanu; Florenzi, Gabbia, Tomori; Bakayoko, Bennacer, Castillejo, Krunic, Saelemaekers; Maldini, Rebić. All. Pioli

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Adamonis, Strakosha; Floriani, Kamenović, Lazzari, Radu; A. Anderson, Leiva, Luis Alberto; Cabral, Moro, Pedro, Romero. All. Sarri

AMMONITI: Luiz Felipe; Tonali;

ARBITRO: Sozza