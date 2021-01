Mihajlovic ne è sicuro: «Io migliore di Pirlo sulle punizioni»

Mihajlovic in conferenza stampa ha parlato anche dei calci di punizioni, paragonandosi a Pirlo. Le parole dell’ex Lazio

Andrea Pirlo domani si troverà di fronte Sinisa Mihajlovic. Il tecnico del Bologna aveva, come caratteristica principale da giocatore, la stessa del Maestro: il calcio di punizione. Entrambi ne hanno segnate 28 in Serie A. L’ex Lazio ha dichiarato:

«Se lo chiedete a me dico io, visti i numeri. Io ho giocato meno partite di Pirlo e abbiamo fatto lo stesso numero di gol in A, anche se uno dei suoi era autorete, ma siccome lui è italiano gli hanno dato gol. Quindi penso di essere stato io migliore» ha dichiarato Mihajlovic in conferenza.