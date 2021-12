Mihajlovic a Sarri: «Avete vinto? Alla grande, sono contento!»

Siparietto a tinte biancocelesti tra Sinisia Mihajlovic e Maurizio Sarri, davanti le telecamere di DAZN

Mister Mihajlovic, presente davanti ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione del suo Bologna, è stato protagonista di un lazialissimo siparietto con Maurizio Sarri. I due – entrambi in collegamento con lo studio – hanno avuto modo di salutarsi e Sinisa non ha perso l’occasione per chiedere al collega il risultato dei biancocelesti maturato sul campo del Venezia.

Alla risposta positiva, Miha ha esclamato: «Avete vinto? Alla grande, sono contento!».