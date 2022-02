Mihajlovic: «Quando ho vinto il campionato con la Lazio bombardavano il mio Paese...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato della guerra in Ucraina

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna ed ex biancoceleste, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Salernitana ha parlato anche della guerra in Ucraina.

GUERRA – «Quando la guerra si fa tra i ricchi sono i poveri a morire, una delle frasi che ho letto e che mi è rimasta impressa. Non deve essere l’unico mezzo per risolvere i problemi. Ricordo quando c’era la guerra nel mio paese, vincevo la Coppa dei Campioni e c’era la guerra, quando ho vinto il campionato con la Lazio bombardavano il mio paese. Quello che mi ha dato fastidio è che quando c’è una novità, una guerra, se ne parla tutti i giorni, ma spesso succedere che dopo un mese finisce per non parlarsene più. Tutti dobbiamo cercare di dare un contributo, e sperare che sia una cosa che finisca presto, perché è una cosa più grande di noi».