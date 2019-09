Mihajlovic, nuovo pellegrinaggio: i tifosi del Bologna invitano quelli della Lazio

I tifosi del Bologna sono pronti a tornare in pellegrinaggio a San Luca per Mihajlovic: invitati anche i sostenitori della Lazio

I tifosi del Bologna, riporta sportmediaset.it, sono pronti a tornare in pellegrinaggio al Santuario di San Luca per Sinisa Mihajlovic: dopo la ‘camminata’ dello scorso 21 luglio, con un migliaio di persone presenti, l’intenzione è quella di replicare il prossimo 6 ottobre, giorno della sfida di campionato contro la Lazio. Proprio per questo motivo, la tifoseria rossoblù ha proposto ai ‘colleghi’ biancocelesti di unirsi al pellegrinaggio, considerando che il mister è stato un simbolo capitolino dal 1998 al 2004. Intanto, l’allenatore è ancora al Sant’Orsola, più impegnato che mai nella sua lotta contro la leucemia, ‘comunicata’ nel corso della conferenza stampa dello scorso 13 luglio.