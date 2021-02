Mihajlovic: «Lotito mi chiamò. Come si batte il Bayern? Fatti di Inzaghi…»

L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato della Lazio ai microfoni di Tiki Taka, soffermandosi anche su un retroscena

La Lazio questa sera affronterà il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Un traguardo importantissimo per il club biancoceleste, che ha reso molto contenti anche diversi ex. Tra questi c’è Sinisa Mihajlovic, attuale allenatore del Bologna, che in un’intervista ha parlato della sua vecchia squadra, rivelando anche un piccolo retroscena.

Intervenuto alla trasmissione Tiki Taka, ha affermato: «Perché non mi ha mai chiamato la Lazio? Non è vero, Lotito mi ha chiamato prima di andare a Firenze, poi non ci siamo semplicemente trovati. Come si batte il Bayern Monaco? Io vorrei sapere come si batte la Lazio. Come battere il Bayern Monaco sono fatti di Simone, non fatti miei».