Mihajlovic duro: «In Champions errori gravissimi. C’era rigore per la Lazio»

Mihajlovic durissimo contro l’arbitraggio in Champions League contro le italiane: le sue parole su Lazio Bayern

«Quello che dovevo dire l’ho detto, anche in Champions abbiamo visto errori gravissimi, c’erano rigori per Juve e Lazio, ieri con la Stella Rossa…. l’espulsione di Freuler, succede ovunque ma non so perché. I designatori sono tutti e due italiani, forse non vogliono essere favorevoli alle squadre italiane, uno è di Bologna…. Sarà una cosa psicologica. Tutti lavorando possono sbagliare, succede anche a me quando faccio i cambi e tolgo un centrocampista invece di una punta. Non è malafede, fa parte del calcio anche se dispiace perché ci sono errori ripetuti e ti viene un po’ di rabbia. Non ho da recriminare nulla».