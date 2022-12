Mihajlovic, il messaggio della Meloni: «Hai lottato come un leone, resterai un vincente»

Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, si è unita ai tanti messaggi di cordoglio per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic

Anche Giorgia Meloni si è unita ai tanti messaggi di cordoglio per la morte di Sinisa Mihajlovic:

«Hai lottato come un leone in campo e nella vita. Sei stato esempio e hai dato coraggio a molti che si trovano ad affrontare la malattia. Ti hanno descritto come un sergente di ferro, hai dimostrato di avere un gran cuore. Sei e resterai sempre un vincente. A Dio Sinisa Mihajlovic».