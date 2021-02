L’annuncio direttamente da Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa pre Sassuolo. Con il serbo ci sarà anche Ibrahimovic

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Sassuolo, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha annunciato che sarà ospite a Sanremo: «Io e Ibra faremo schifo. Non so ballare nè cantare, ma ci proverò».

Secondo quanto riportato da Repubblica edizione bolognese, l’ex calciatore della Lazio salirà sul palco dell’Ariston con le figlie tra il 4 e il 5 marzo.