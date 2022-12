Mihajlovic, domani la camera ardente in Campidoglio: i dettagli

Domani sarà aperta in Campidoglio la camera ardente per Sinisa Mihajlovic: ecco tutti i dettagli

Dalle 10 alle 18 in Campidoglio sarà aperta la camera ardente per Sinisa Mihajlovic. Lo riporta l’ANSA. Sarà l’occasione per salutare per l’ultima volta (prima dei funerali di lunedì) il giocatore, il tecnico, l’uomo che tantissime persone hanno amato.

«La camera ardente di Sinisa Mihajlovic sarà aperta al pubblico domani, domenica 18 dicembre, dalle ore 10 alle ore 18 presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio (ingresso dal Portico del Vignola). È raccomandato l’utilizzo della mascherina FFP2».