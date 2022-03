Mihajlovic: «La malattia è tornata, sono pronto a darle un’altra lezione»

Sinisa Mihajlovic ha tenuto una conferenza stampa per fare il punto sul suo stato di salute: ecco le parole del tecnico

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, in una conferenza stampa convocata alle 12.00 ha parlato così delle sue condizioni di salute.

Queste le sue parole:

«La leucemia è tornata, ma sono pronto a darle un’altra lezione. La prossima settimana mi dovrò assentare. Sarò ricoverato al Sant’Orsola. Mi è stato consigliato di intraprendere un percorso terapeutico che possa stoppare sul nascere la malattia. Questa volta non entrerò in scivolata, ma giocherò in anticipo per non far partire l’avversario. E’ una malattia coraggiosa se ha ancora voglia di affrontare uno come me. Farò di tutto per accorciare i tempi, ma dovrò saltare alcune partite».

«Non è stato un inizio di 2022 fortunato, ma non dobbiamo piangerci addosso. I ragazzi non mi deluderanno e io lotterò insieme a loro. So per certo che anche loro lotteranno per me. Il percorso della vita è fatto di rettilinei, curve e buche improvvise. Si può cadere, ma si deve sempre trovare la forza di rialzarsi. Chiedo di rispettare il mio diritto alla privacy. Parlate dell’allenatore, ma lasciate l’uomo Sinisa alle sue esigenze.Ringrazio tutti, ci vediamo presto e forza Bologna».