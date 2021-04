Mihajlovic: «Condoglianze alla famiglia di Daniel, lo conoscevo anch’io»

Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter, ricordando anche Daniel Guerini

Sta per tornare in campo la Serie A. Alla vigilia della sfida contro l’Inter, anche l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa. Di fronte ai giornalisti, anche il tecnico serbo, ex giocatore della Lazio, ha voluto ricordare il giovane Daniel Guerini. Ecco le sue dichiarazioni.

«Voglio fare le condoglianze alla famiglia di Daniel Guerini, lo conoscevo anche io. Era un ragazzo splendido».