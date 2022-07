Mihajlovic a Casteldebole: visita a sorpresa alla squadra

Sinisa Mihajlovic sorprende la squadra con una visita al ritiro di Casteldebole: il gesto del tecnico del Bologna

Una bella sorpresa per il Bologna. La squadra in ritiro a Casteldebole ha ricevuto oggi la visita di Sinisa Mihajlovic. L’allenatore dei rossoblu, accompagnato dalla moglie, si è fermato circa trenta minuti a parlare con i propri ragazzi al centro d’allenamento.

L’obiettivo del tecnico serbo, che sta continuando a guidare la sua squadra da remoto in queste settimane, è quello di rientrare in panchina per la prima di campionato.