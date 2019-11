Lazio, Mignogna: «La situazione riguardante lo Scudetto è chiara…»

Gian Luca Mignogna ha parlato ancora una volta della situazione riguardante la Lazio

L’avvocato Gian Luca Mignogna è tornato a parlare dell’assegnazione dello scudetto del 1915 alla Lazio. Ecco ciò che ha detto ai microfoni di Radiosei.

PARLA MIGNOGNA – «La Lega Calcio di recente ha subito una crisi ma non credo che questo possa intralciare il nostro cammino. Gravina è un uomo di polso e non si farà intimidire da questa storia. La situazione della Lazio in chiave scudetto del 1915 è molto chiara, Pertanto non mi aspetto che si verranno ulteriormente rianalizzate le carte. Il Genoa lo scudetto lo ha ricevuto ma senza delibera. Per questo se venisse assegnato lo scudetto ad ex aequo sarebbe un bene anche per i rossoblù. Per queste battaglie io ringrazio sempre tutti, specialmente mio fratello che si accorse di un precedente accaduto nel campionato tedesco. Di solito non lo nomino mai, ma se la Lazio otterrà questo benedetto scudetto sarà anche merito suo».