Miglior gol Immobile: al via il contest social per scegliere il migliore

Immobile è diventato dalla scorsa settimana il miglior marcatore nella storia della Lazio con 160 gol.

Il club biancoceleste, via Twitter, ha indetto un contest per far scegliere ai tifosi qual’è stata la rete migliore tra le 6 scelte direttamente dal bomber.

👑 Ciro Immobile with 160 goals became Lazio's top scorer. He has chosen in person six of his most spectacular goals. Now it's your turn, choose the best one!

🗳 Sign up on the Binance page to take part at the survey ➡️ https://t.co/ZtjSmKFrsm pic.twitter.com/cNosbBmdu9

