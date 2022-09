Midtjylland Lazio, Sarri cerca la vittoria per entrare nella storia: il dato

Maurizio Sarri cerca la vittoria contro il Midtjylland per entrare nella storia della Lazio: il dato

Giovedì alle 18.45 la Lazio volerà in Danimarca per affrontare il Midtjylland nella seconda giornata del gruppo F. I biancocelesti cercheranno la vittoria per compiere un deciso passo verso la fase successiva dell’Europa League e anche per entrare nella storia.

Infatti nella storia della Lazio solo due sole volte sono arrivate due vittorie nelle prime due partite del girone europeo. La prima volta risale al 2000-2001, quando in Champions League la di Sven Goran Eriksson regolò con un doppio 3-0 lo Shakhtar a Donetsk e lo Sparta Praga all’Olimpico. La seconda volta invece accadde 2017-2018, quando la Lazio di Simone Inzaghi sconfisse 3-2 il Vitesse ad Arnhem e 2-0 lo Zulte Waregem a Roma.