Midtjylland Lazio, Sarri cerca la terza vittoria di fila: obiettivo mai raggiunto in biancoceleste

Maurizio Sarri cerca la terza vittoria di fila domani contro il Midtjylland: obiettivo mai centrato con la Lazio

Vincere per compiere un passo decisivo verso la fase successiva dell’Europa League ma vincere anche per sfatare un tabù che aleggia su Formello da quando Sarri è allenatore della Lazio. Domani sera in Danimarca i biancocelesti cercheranno la terza vittoria di fila dopo i due successi contro Feyenoord e Verona.

Mai il Comandante è riuscito a vincere tre partite di fila da quando allena la Prima squadra della Capitale. Ci ha provato sette volte senza mai riuscirci. Attenzione, perché nelle ultime 13 trasferte in Europa è arrivato un solo successo, il 3-0 del 25 novembre 2021 a Mosca contro la Lokomotiv, in un bilancio con 4 pareggi e ben 8 sconfitte, una serie nera cominciata perdendo 2-0 addirittura contro l’Apollon Limassol, l’unico ko (nel 2018) di una squadra italiana contro una cipriota.