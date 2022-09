Midtjylland Lazio, Matri: «Campanello d'allarme già contro il Feyenoord...»

L’ex attaccante biancoceleste Matri ha commentato la sconfitta della Lazio contro il Midtjylland in Europa League

Alessandro Matri, ex attaccante italiano che ha vestito anche la maglia della Lazio, ai microfoni di DAZN ha commentato la pesante sconfitta per 5-1 dei biancocelesti in casa del Midtjylland.

LE PAROLE – «Il campanello d’allarme c’è stato già nel secondo tempo contro il Feyenoord, in Europa se non stai attento rischi di prendere goleade. Buoni primi quindici minuti della Lazio poi gli episodi e le disattenzioni hanno avuto la meglio e la squadra di Sarri non è più riuscita a rientrare in gara».