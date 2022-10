Midtjylland, Capellas: «Giochiamo per vincere e passare il turno, loro...»

Alla vigilia della gara tra Lazio e Midtjylland, Capellas ha risposto alle domande dei cronisti in conferenza stampa

Dopo le parole di Sarri e Pedro, arrivano anche i protagonisti del Midtjylland a presentare la gara di domani. In conferenza stampa, ecco le parole di mister Capellas:

«Nonostante il 5-1 dovremo stare attenti. Non giocheremo per il pareggio perchè rischieremmo di perdere. Faremo la partita per vincere, anche se giochiamo contro una squadra di grandi giocatori: anche loro lotteranno per i tre punti, sarà una gara intensa, ma vogliamo passare il turno. Mi aspetto un’altra Lazio? Ogni gara è a sè, avrà un altro approccio. Domani giocheremo all’Olimpico e non in casa, saranno altre emozioni.

Immobile è importante per loro, ma domani ci sarà Felipe Anderson e faranno diversamente. Anche Pedro può fare la differenza».