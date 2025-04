Michieli: «Scudetto? Ecco chi secondo me arriverà tra le prime quattro. E sulla Nazionale…». Le parole del direttore sport di Telenord

Maurizio Michieli, direttore sport di Telenord, ha parlato ai microfoni di SampNews24.

Passando alla Serie A, Napoli e Inter si contendono lo Scudetto, mentre la si infiamma anche la corsa alla zona Champions. Chi può vincere il Tricolore? E chi, invece, arriverà tra le prime quattro?

«Ho perso la scommessa sull’Atalanta campione, a conferma del fatto che non ci azzecco mai… Però ho anche sempre sostenuto l’Inter come grande favorita e tale rimane. Napoli e Atalanta dietro. E per la rincorsa Champions tifo Roma, per Ranieri».

Un’ultima domanda sulla Nazionale: a giugno, l’Italia affronterà la Norvegia, prima nel girone di qualificazione ai Mondiali. Quali sono le possibilità degli azzurri? Su cosa dovrà lavorare Spalletti?

«Le sfide con la Germania hanno confermato che il salto di qualità non c’è stato e non c’è. Prima parlavo di Mancini. Ci si sta rendendo conto adesso di cosa sia stato quell’Europeo vinto con Immobile, Pessina, Berardi, Jorginho, Spinazzola, Chiesa, tutti buoni giocatori ma nemmeno un campione. Avevamo Chiellini e Bonucci, ora neanche più loro e pure Donnarumma vacilla. E siamo sempre senza un centravanti fuoriclasse. Più che Spalletti dovrebbe lavorare la Federazione riformando il nostro calcio per far tornare dei campioni. Comunque se non ci qualifichiamo neanche stavolta e con questo girone…»

