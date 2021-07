Stadio Flaminio, Michetti: «Pronti a collaborare con la Lazio»

Michetti, candidato sindaco del centro-destra a Roma, si è detto pronto a collaborare con la Lazio per la riqualificazione del Flaminio

Enrico Michetti, candidato sindaco del centro-destra a Roma, ha parlato del Flaminio e della possibile collaborazione con Lazio per la riqualificazione dell’impianto. Ecco le sue parole per Formiche.net:

«Così com’è non serve a nulla, è completamente abbandonato a sé stesso. Bisogna capire qual è il progetto complessivo di rinnovamento, dell’impianto e di quell’area della città. È chiaro che il quartiere diventerebbe un unico grande parco della musica e dello sport. Sicuramente il Flaminio va restituito alla città. Se la Lazio confermasse il suo interesse, inizieremmo a lavorarci immediatamente, dal primo minuto in cui dovessimo entrare in Campidoglio».