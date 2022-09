Serena: «Europa League? La Lazio può arrivare in fondo»

Michele Serena, ex calciatore e allenatore, ha parlato del possibile percorso della Lazio in Europa League: le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Michele Serena ha parlato così della Lazio e del possibile percorso in Europa League:

«Nessuna delle due arriva benissimo a questo esordio. In ogni caso il percorso della Roma dell’anno scorso ha dimostrato ciò che si può fare quando non si snobba una competizione. Entrambe le squadre hanno le potenzialità per arrivare in fondo».