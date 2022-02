Miccichè: «Le big devono trainare la Serie A, loro hanno maggiori responsabilità»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex presidente della Serie A Miccichè ha parlato del problemi del sistemato calcio in Italia

Gaetano Miccichè, ex presidente della Lega Serie A, ha parlato in una lunga intervista ai microfoni del Corriere della Sera.

COME GUARIRE IL CALCIO – «Condivido il ragionamento di Gabriele Gravina sullo statuto e le maggioranze. Vedete, l’anomalia della Lega è che club con fatturati, stadi e seguito diversi fra loro hanno gli stessi diritti. Ma la responsabilità di vendere i diritti televisivi, far entrare o meno i fondi di private equity — strategia che peraltro approvo in pieno —, o riformare i campionati dovrebbe essere di esclusiva competenza delle big. Le regole fondamentali devono essere delegate alle società di maggiori dimensioni in modo tale da riconoscere un beneficio economico maggiore alle medie e piccole società. L’assemblea si dovrebbe riunire una volta l’anno e negli altri casi delegare al consiglio le altre decisioni».

