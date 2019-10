Micciché, indagine della Procura sull’assemblea in cui fu eletto: i motivi

La Figc, secondo Business Insider Italia, avrebbe aperto un’inchiesta sull’elezione di Micciché a presidente della Lega Serie A

Secondo quanto riportato da Business Insider Italia, la Figc avrebbe aperto un’inchiesta sull’elezione di Gaetano Micciché a presidente della Lega Serie A. La procura federale, infatti, starebbe indagando sull’assemblea in cui venne formalmente eletto nuovo presidente il 19 marzo 2018. Tanti i temi al centro dell’indagine: dall’indipendenza dello stesso Micciché (che non ha lasciato la carica nel CdA di RCS, guidata da Cairo), fino al voto unanime che ha portato all’elezione, in una votazione che sarebbe dovuta rimanere a scrutinio segreto, ma così non è stato, procedendo ad una votazione per acclamazione. La posizione della Lega è che tutto si sia svolto nella massima regolarità. Le indagini della procura proseguiranno, poi toccherò al procuratore Pecoraro decidere se procedere con i deferimenti.