Mezzaroma sulla Salernitana: «Classifica influenzata da errori arbitrali»

Il presidente della Salernitana Marco Mezzaroma si è lamentato dei torti arbitrali subiti in questa stagione dalla squadra

Una buona stagione quella della Salernitana in Serie B: i granata, infatti, si trovano al quarto posto con 36 punti, solo 6 in meno dell’Empoli primo in classifica. Tuttavia, ai microfoni di Telecolore, il presidente Marco Mezzaroma si è lamentato per alcune sviste arbitrali, che, a suo parere, hanno stanno influenzato i risultati della squadra nelle ultime partite.

Il numero uno della Salernitana ha affermato: «La classifica è abbastanza influenzata da alcuni errori arbitrali, la situazione è questa e speriamo possa cambiare qualcosa da qui alle prossime settimane. A pensar male si fa peccato, ma ci si prende quasi sempre, non vorrei dire che il mancato appoggio a Balata abbia pesato in questo, ma mi limito a ricordare che quando ero consigliere ho fatto due volte i play out. Le cose ora sono cambiate, sono contento per chi è più fortunato di noi. Sto vedendo episodi a favore di alcune realtà quasi che si voglia portarle verso certi risultati e non ne avrebbero nemmeno bisogno perché hanno organici di un certo livello. VAR? Il presidente Balata aveva rassicurato le società circa il suo utilizzo, ma pare che ci sino stati dei ritardi dovuti a problematiche con l’AIA, ma almeno sui gol fantasma potrebbe esserci attenzione maggiore».