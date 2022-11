Messina Monterosi, il portiere Lewandowski segna da centrocampo ad Alia – VIDEO

Incredibile in Messina-Monterosi: il portiere del club siciliano segna da metà campo all’ex Lazio Alia

Segna Lewandowski, ma non Robert, bensì il suo collega meno famoso Michael che di mestiere difende i pali del Messina. Ci si aspetta quindi un gol in mischia su un calcio piazzato, in un finale concitato: niente di tutto questo.

Allo scoccare del 33′, minuto Lewandowski si trovava nella propria metà campo, in procinto di calciare una punizione. Senza pensarci due volte ha tirato lungo verso la porta approfittando di una disattenzione del collega-dirmpettaio Alia, estremo difensore del Monterosi arrivato a titolo definitivo quest’estate dalla Lazio. La palla è rotolata così in porta scatenando la festa dei compagni di squadra e dei tifosi.