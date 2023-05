Messi, clamoroso: l’argentino è stato sospeso dal Psg con effetto immediato

Messi, il giocatore argentino secondo quanto riportano i media francesi sarebbe stato sospeso dal club: il motivo

Messi è stato sospeso dal Psg con effetto immediato per due settimane, a riportarlo sono i cronisti francesi spiegando che la ragione per cui l’ex Barcellona è stato fermato dal club a causa della sua assenza durante l’ultimo allenamento.

Il Psg non ha inoltre digerito il fatto che la Pulce, sia volata in Arabia Saudita per una serie di eventi e spot sul turismo locale, rimanendo sul posto fino a lunedì