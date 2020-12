Mercato, Szoboszlai va al Lipsia: l’estate scorsa fu nel mirino della Lazio

Futuro al Lipsia per Dominik Szoboszlai, talentuoso centrocampista del Salisburgo su cui la scorsa estate aveva messo gli occhi anche la Lazio. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky, sono stati definiti i dettagli del trasferimento del calciatore ungherese al Lipsia, semifinalista della scorsa UEFA Champions League. Il classe 2000 rimane quindi in orbita Red Bull e proprio nella giornata di oggi dovrebbe volare in Germania per sostenere le visite mediche di rito col nuovo club. Da un Red Bull all’altro, il centrocampista è stato anche sul taccuino del direttore sportivo della Lazio Igli Tare. Sul giocatore aveva fatto sondaggi anche il Milan.