Mercato, ore frenetiche per Inter e Roma. Giallorossi alla ricerca del vice-Spinazzola

Sono ore di mercato frenetiche, ecco i primi sondaggi delle big di Serie A

Secondo il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio si tratterebbe di ore frenetiche. Le big di A cominciano a muoversi, facendo i conti con la situazione anomala che renderà la sessione di mercato del tutto atipica. La Roma è stata convinta da Karsdorp e Bruno Peres e sta cercando la riserva di Spinazzola: Celik del Lille piace e non poco ed esistono i margini per aprire una trattativa col club francese. L’Inter invece starebbe sondando la pista Eder: per il brasiliano si tratterebbe di un clamoroso ritorno in nerazzurro. Gioca nel Jiangsu, l’altra squadra del presidente Suning e sarebbe un’operazione “fatta in casa” che farebbe ritrovare a Conte un giocatore su cui l’allenatore puntò fortemente alla guida della nazionale italiana. Difficile ad oggi che la pista possa concretizzarsi: le caratteristiche dell’ex Samp somiglierebbero a quelle di Sanchez e Lautaro, mentre Conte preferirebbe una prima punta di peso, un “vice-Lukaku”.