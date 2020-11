Mercato, Lotito pensa ad Asamoah. Ma è per la Salernitana…

Il presidente Claudio Lotito pensa ad un rinforzo sulla fascia, ma per la Salernitana.

La Salernitana ha iniziato bene il campionato di Serie B, con tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro e un’ottima classifica. Il presidente Lotito, come si legge su Tuttomercatoweb, sarebbe convinto a fare un regalo ai granata nella finestra di gennaio. Il rinforzo sarebbe sulla fascia sinistra, la stessa dove la Lazio stessa sembra in grande difficoltà in questo inizio di stagione. L’ex Inter Kwadwo Asamoah sarebbe entrato nel mirino del patron, il giocatore è svincolato e sarebbe un’opzione importante.