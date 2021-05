Mercato Lazio, dalla Turchia: «Muriqi ha chiamato il Fenerbahce per tornare»

Mercato Lazio, la notizia rimbalza dalla Turchia: Muriqi avrebbe contattato il Fenerbahce per un eventuale ritorno

La stagione di Muriqi ha lasciato tanti interrogativi. Il giocatore ha collezionato solo spezzoni di partita, senza ritagliarsi quel ruolo da leader che la società auspicava in estate: solo due reti, divise tra campionato e Coppa.

Il malcontento sembra aver investito non solo i tifosi, ma anche il giocatore. Secondo il portale turco Hürriyet, infatti, il giocatore si sarebbe messo in contatto col direttore sportivo del Fenerbahce per sondare il terreno, per un eventuale ritorno. L’unico trasferimento possibile, però, sarebbe con la formula del prestito oneroso e l’ingaggio sostenuto dal club turco: una soluzione economica che difficilmente la Lazio accetterebbe,