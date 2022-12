Mercato Lazio, stallo sul fronte Luis Alberto: le ultime

Difficilmente Luis Alberto partirà nel mercato di gennaio: Lotito non vuole svenderlo e all’orizzonte mancano interessi concreti

L’avvicinarsi dell’apertura del prossimo mercato di gennaio riapre inevitabilmente in casa Lazio il tema Luis Alberto. Lo spagnolo è scontento del minutaggio concessogli da Sarri nella prima parte di stagione. Il tecnico gli ha infatti spesso preferito Vecino, relegando il Mago al ruolo di alternativa.

Come riporta l’edizione romana del Corriere dello Sport però, difficilmente l’ex Liverpool partirà nella finestra invernale. Il contratto fino al 30 giugno del 2025 e la ferma intenzione di Lotito di non svenderlo e di non accettare scambi spingono Luis Alberto verso la permanenza a Formello. Il numero 10 spera di far cambiare idea a Sarri.