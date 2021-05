Mercato Lazio, Solskjaer: «Il futuro di Mata? Dobbiamo parlarne»

Mercato Lazio: Solskjaer – allenatore del Manchester United – ha parlato del futuro di Juan Mata e del possibile addio del giocatore

Juan Mata, un colpo alla Klose. Qualche settimana fa, il nome dello spagnolo è stato accostato alla Lazio: 33 anni, in scadenza di contratto, ma con tanta voglia di giocare ancora. L’ipotesi del trasferimento ha ricordato l’operazione vincente che portò il panzer tedesco a Roma e quella che avrebbe portato anche David Silva la scorsa estate.

Il futuro del centrocampista non sembra il Manchester United: in questa stagione ha trovato poco spazio e lo stesso Solskjaer ha amesso che l’aver lasciato ai margini uno dei giocatori più longevi dei Reds non è stato facile. Proprio l’allenatore – nella conferenza stampa di presentazione della gara contro il Fulham – ha dichiarato: «Dovremo parlare di nuovo molto presto. Ovviamente, non ha giocato quanto vorrebbe e questa è una decisione che prenderemo con lui. Non abbiamo ancora preso una decisione definitiva».