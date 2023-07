Mercato Lazio, situazione Audero: Fiorentina in pressing sul giocatore della Sampdoria

Da diverso tempo la Lazio sta monitorando Emil Audero come ruolo di secondo portiere biancoceleste, visto la probabile partenza di Maximiano.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, non ci sarebbe solo il club biancoceleste sul portiere, ma si registra un forte interesse della Fiorentina, che settimana prossima incontrerà i dirigenti della Sampdoria per capire la situazione.