Mercato Lazio, sfuma Caputo: la punta ad un passo dall’Empoli

Mercato Lazio, sfuma l’ipotesi Ciccio Caputo come vice Immobile: l’attaccante ad un passo dal ritorno ad Empoli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’Empoli starebbe per chiudere il ritorno di Ciccio Caputo dalla Sampdoria. A compiere il percorso inverso potrebbe essere invece uno tra Marko Pjaca e Sam Lammers.

Caputo tornerebbe ad Empoli a titolo definitivo. Si ragiona ancora sulla formula delle contropartite – se in prestito o a titolo definitivo. Nei due anni ad Empoli, Caputo ha messo a referto 42 gol in 80 presenze. Sfuma dunque per la Lazio la possibilità di arrivare all’esperto attaccante come vice Immobile.