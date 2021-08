Mercato Lazio, sfida alla Fiorentina per Orsilini: i dettagli

Continua la ricerca di un esterno offensivo nel mercato della Lazio: inizia la sfida con la Fiorentina per Riccardo Orsolini

Il mercato della Lazio sta diventando uno dei temi più caldi di questa estate: i biancocelesti hanno già messo a segno alcuni colpi e si preparano a cedere qualcun altro. Tuttavia, il vero obiettivo della società è quello di prendere un altro esterno offensivo per completare il tridente di Maurizio Sarri.

Tra i vari nomi fatti nelle ultime settimane, continua ad essere in lista anche quello di Riccardo Orsolini: infatti, secondo quanto riportato dal QS, la Lazio avrebbe iniziato una sfida con la Fiorentina per arrivare al giocatore. Al momento, i capitolini sembrano in vantaggio sui toscani, ma dovranno cercare di trattare sulle richieste del Bologna, che sono di circa 20 milioni di euro. Nelle prossime settimane si attendono ulteriori novità.