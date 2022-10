Mercato Lazio, Sarri chiede un terzino sinistro e un vice Immobile per gennaio: i nomi

Mercato Lazio, sono due le priorità di Maurizio Sarri per gennaio: un terzino sinistro e un vice Immobile affidabile. Tutti i nomi

Maurizio Sarri ha le idee molto chiare per quanto riguarda il mercato della Lazio in vista della prossima sessione di gennaio. Come riporta Tuttosport, il tecnico ha chiesto un terzino sinistro e un vice Immobile, caselle rimaste scoperte dopo l’estate (anche se il tecnico sta lavorando molto sull’ipotesi Cancellieri centravanti).

Per quanto riguarda l’esterno sinistro, il nome fatto è quello di Parisi dell’Empoli, considerato dal tecnico un vero e proprio talento. Il Comandante vorrebbe che i biancocelesti anticipassero la concorrenza con un vero e proprio blitz per poi concretizzare l’affare nei primi mesi di gennaio. Corsi lo valuta 12 milioni di euro, valutazione che tiene conto anche del 10% che i toscani dovrebbero versare all’Avellino come percentuale sulla futura rivendita.

Per quanto riguarda il vice Immobile, si è spesso fatto il nome di Caputo ma l’età del calciatore non convince. Sarri ha chiesto dunque un profilo giovane ma che abbia già giocato a certi livelli e possa così crescere dietro a Ciro in questi anni. La caccia è già partita: Lotito e Tare sono pronti ad accontentare il tecnico.