Mercato Lazio, c’è stata l’ipotesi di uno scambio Rovella-Frattesi. I dettagli

Mercato Lazio, Nicolò Rovella quest’estate sarebbe potuto andare all’Inter in uno scambio con il nerazzurro Davide Frattesi: il retroscena

La stagione di Nicolò Rovella sembrava promettere bene, ma purtroppo il centrocampista ha dovuto affrontare una serie di infortuni che hanno messo a dura prova la sua continuità.

Mercato Lazio, le scelte di Lotito

In estate, le vicende legate a Rovella sembravano destinate a prendere una piega diversa. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, aveva valutato la possibilità di cedere il giovane centrocampista all’Inter per una cifra tra i 45 e i 50 milioni di euro.

L’alternativa era uno scambio con Frattesi. La decisione di cedere Rovella sembrava presa, ma alla fine la Lazio ha deciso di trattenere il giovane talento.

Con il senno di poi, è facile fare ipotesi su come sarebbe andata la stagione di Rovella se le scelte estive fossero state diverse. L’addio alla Lazio avrebbe potuto segnare l’inizio di una nuova fase della carriera del centrocampista, ma invece, dopo gli infortuni e il continuo stop, sembra che la stagione sia ormai compromessa per il classe 2001. L’unica speranza è che, una volta tornato in forma, Rovella possa dimostrare tutto il suo valore e finalmente uscire dal tunnel delle disavventure degli ultimi sei mesi.

